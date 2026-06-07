الكابينت يصادق على تعيين شموئيل بن عزرا رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي

أقر مجلس الوزراء الأمني والسياسي المصغر (الكابينت) بالإجماع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين شموئيل بن عزرا مستشارا جديدا للأمن القومي ورئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأعلن نتنياهو الأسبوع الماضي اختياره بن عزرا، الذي قاد سابقا تطوير مشروع منظومة اعتراض الصواريخ "آرو 3"، وشغل لمدة أربع سنوات منصب رئيس قسم التكنولوجيا العملياتية والسايبر في جهاز الأمن العام (الشاباك)، لتولي هذين المنصبين المحوريين في صياغة سياسة الأمن الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسيتولى بن عزرا المنصب خلفا لجيل رايش، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة منذ إقالة تساحي هنجبي من المنصب في أكتوبر الماضي، على خلفية تقارير عن خلافات مع نتنياهو بشأن السياسات خلال الحرب على قطاع غزة.

ويحمل بن عزرا درجة البكالوريوس في الفيزياء التطبيقية، ودرجة الماجستير في الفيزياء التطبيقية، وماجستير في إدارة الأعمال، وكذلك ماجستير في العلوم السياسية مع تركيز على الأمن القومي.

وقال نتنياهو عند إعلانه اختيار بن عزرا في 31 مايو الماضي إن "بن عزرا يجلب معه أكثر من 30 عاما من الخبرة بشأن الأمن القومي الإسرائيلي".