إجلاء 97 شخصا من غزة عبر معبر رفح

شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصًا، بينهم 34 مريضًا و63 مرافقا، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وبحسب شبكة فلسطين الإخبارية، انطلقت عملية التجمع من مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية في محافظة خان يونس، حيث تولّت الطواقم الطبية والإسعافية مهام التنظيم والإشراف على عملية التجمع، ومرافقة المرضى، وتقديم الرعاية الأولية لهم، لضمان انتقالهم بشكل آمن ومنظّم حتى نقطة العبور.

وجاءت العملية ضمن ترتيبات وتنسيق تقوده منظمة الصحة العالمية، فيما شاركت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في الجوانب الميدانية والإنسانية، من خلال التجهيز والمتابعة الطبية وتقديم الدعم الإسعافي للمرضى خلال عملية التجمع والنقل.

وأكدت الجمعية أن طواقمها تواصل أداء مهامها الإنسانية على مدار الساعة رغم الظروف الميدانية الصعبة والضغط الكبير على المنظومة الصحية، في ظل تزايد أعداد المرضى المحتاجين للإجلاء والعلاج خارج قطاع غزة.

في المقابل، استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، إذ وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري، من الجانب المصري.

وقالت مصادر بالمعبر، إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة، تمهيدًا لعودتهم إلى قطاع غزة، مضيفة أن فريق من الهلال الأحمر المصري، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري.

إلى هذا انتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري، لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.