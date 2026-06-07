ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية سفن سيز جراندير وعلى متنها 1246 راكبا

استقبل ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، السفينة السياحية «سفن سيز جراندير» في زيارة جديدة تعكس تنامي حركة السياحة البحرية الوافدة إلى مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة وتعزيز مكانة الموانئ المصرية على خريطة السياحة العالمية.

ورست السفينة بمحطة الركاب البحرية بالميناء، وعلى متنها 1246 راكبًا، منهم 701 سائح و545 من أفراد الطاقم، قادمة من ميناء كوساداسي التركي، وتتبع الوكيل الملاحي دومنيون، ومن المقرر أن تغادر الميناء مساء غد الإثنين متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.

تم استقبال السفينة بالتنسيق بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والجهات المعنية من وزارات النقل والسياحة والداخلية، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة الإسكندرية، في إطار منظومة عمل متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للسائحين.

وقامت الهيئة بتأمين دخول وخروج السفينة ومرافقتها منذ لحظة دخولها المجرى الملاحي حتى رصيف الميناء، باستخدام القاطرات ولنشات الإرشاد، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية.

كما تولت الإدارة العامة لحركة الركاب إنهاء إجراءات الوصول بسهولة ويسر، بما يتيح للسائحين الخروج في برامجهم السياحية لزيارة المعالم الأثرية والثقافية والسياحية بمدينة الإسكندرية.

وأكدت الجهات المعنية أن استقبال هذه السفن السياحية يعكس استمرار جهود دعم السياحة البحرية، وتعزيز مكانة ميناء الإسكندرية كمحور رئيسي على البحر المتوسط، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.