الإمارات تدين استهداف إسرائيل لآلية تابعة للجيش اللبناني

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، أو تستهدف مؤسساته الشرعية.

وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة لبنان وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم.

وأمس السبت، أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد عدد من عناصره، بينهم ضابطان وعسكري، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في قضاء النبطية جنوبي البلاد.

وأقر جيش الاحتلال بالاستهداف، وقال إنه يجري تحقيقًا، فيما وصف الجيش اللبناني الغارة بـ«العدوانية والهمجية»، معتبرًا أنها تهدف إلى «إفشال المساعي للوصول إلى حل يتيح إعادة الاستقرار، ووقف إطلاق النار الشامل».

ورأى الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاعتداء «يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية، وللقوانين والأعراف الدولية»، ويأتي في إطار «التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب»، فيما رأى رئيس البرلمان نبيه بري أن «الجريمة ًابدًا ليست خطأ، أو شبهة، كما تحاول إسرائيل تبريرها».

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصعيد عسكري مستمر يشهده الجنوب اللبناني، حيث طالت الهجمات الإسرائيلية مواقع وآليات تابعة للجيش اللبناني في عدة مناسبات بمناطق العمليات الحدودية.