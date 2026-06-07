4 شهداء و17 مصابا في قصف للاحتلال لدورية شرطة غرب مدينة خان يونس

استشهد 8 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة مع استمرار قوات الاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار.

وبعد ظهر اليوم، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بوصول 4 شهداء و17 إصابة على الأقل لمستشفى الكويت التخصصي الميداني جراء قصف إسرائيلي لدورية شرطة قرب مفترق النص بمواصي خان يونس.

وأضاف أن المنطقة مكتظة بخيام النازحين، ما أدى لارتفاع عدد الإصابات، غالبتيهم حالتهم خطيرة.

وقبل ذلك، استشهد صياد وأصيب آخر بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مع استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، باستهداف مدفعي وإطلاق نار لعدة مناطق في قطاع غزة، في حين وصل شهيدان جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون بغزة أمس، واستشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها السابقة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الصياد محمد موسى أبو جياب (16 عاما)، وإصابة خطيرة للصياد محمد عاطف الأقرع، جراء استهداف من قوات الاحتلال خلال عمله في البحر قبالة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما حاصرت بحرية الاحتلال مركبين للصيد كانا يعملان في المنطقة، قبل أن تفتح القوات الإسرائيلية النار باتجاههما، قبل أن تعتقل أربعة صيادين كانوا على متنهما، واقتادتهم مع مراكبهم ومعدات الصيد إلى جهة غير معلومة.

واستشهدت سيدة – صباح الأحد- متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة الجوازات بغزة أمس، ليرتفع عدد الشهداء في هذه المجزرة إلى 9 شهداء منهم 3 نساء وطفلة.

إلى ذلك أفاد مصدر محلي بوصول شهيدين إلى مستشفى الشفاء جراء قصف إسرائيلي أمس، في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأصيب 4 مواطنين جراء استهداف إسرائيلي نفذته ظهر اليوم، زوارق حربية في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل دخانية وإنارة ومدفعية، شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شمالي قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.