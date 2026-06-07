أكدت وزارة النقل، التقدم الملحوظ في معدلات تنفيذ مشروع إنشاء محطة «تحيا مصر 2» متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها وزارة النقل ضمن مخطط تطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة، والهادف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة في إطار مشروع «ميناء الإسكندرية الكبير».

وقالت الوزارة، عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد، إن المشروع يعد من أكبر مشروعات البنية التحتية البحرية الجاري تنفيذها، حيث تتكون المحطة من أرصفة بإجمالي أطوال تبلغ 1680 مترا وبعمق يصل إلى 18 مترا، على مساحة أرضية تقدر بنحو 1.263 مليون متر مربع.

وأضافت أن المحطة تتضمن إنشاء محطة حاويات عالمية تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بالتعاون مع أكبر خط ملاحي في العالم، وذلك على جزء من رصيف 100 بطول 1200 متر من إجمالي طول الرصيف البالغ 1680 مترا، ذاكرا أن المحطة تقام على مساحة تقترب من 840 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، على أن تمثل حاويات الترانزيت النسبة الأكبر من حجم التداول، بما يعزز مكانة ميناء الدخيلة كمركز محوري لتجارة الترانزيت في منطقة البحر المتوسط.

وتتوقع الوزارة أن يوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم جهود الدولة في خلق فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي واللوجستي، لافتة إلى تصميم الرصيف لاستقبال السفن العملاقة الحديثة بطول يصل إلى 400 متر وحمولة تصل إلى 24 ألف حاوية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للميناء ويرفع كفاءته التشغيلية لاستيعاب الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة.

وكانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد وقعت في وقت سابق عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 مع التحالف العالمي «هاتشيسون – MSC»، وذلك في إطار تنفيذ مشروع محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات، الذي يستهدف الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.