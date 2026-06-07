النقل تنشر فيديوجراف عن تفاصيل استخدام الأتوبيس الترددي السريع BRT

نشرت وزارة النقل، اليوم، أحدث فيديو جراف عن كيفية الوصول إلى محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT، وآلية الركوب والمحطات التبادلية مع وسائل المواصلات الأخرى.

وقالت الوزارة إن مشروع الأتوبيس الترددي السريع شهد تشغيل المرحلة الأولى بطول 35 كيلومتر، والتي تمتد من محطة أكاديمية الشرطة حتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي. وتضم هذه المرحلة 14 محطة رئيسية تشمل: الإسكندرية الزراعي، العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية، شبرا بنها، بهتيم، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج، مؤسسة الزكاة، الفريق إبراهيم عرابي، السلام، عدلي منصور، طريق السويس، وأكاديمية الشرطة.

وأضافت أن تمتد المرحلة الثانية من المشروع تمتد بطول 57 كيلومتر على الطريق الدائري من محطة أكاديمية الشرطة حتى تقاطع طريق الفيوم، وتضم 21 محطة من إجمالي 48 محطة مستهدفة ضمن المراحل الثلاث للمشروع. وتشمل محطات هذه المرحلة: المشير طنطاوي، الجولف، طريق السخنة، النساجون الشرقيون، كارفور المعادي، المقطم، الأوتوستراد، شارع الجزائر، الإمامين، الزهراء، البحر الأعظم، العمرانية، الطالبية، المريوطية، المنصورية، تقاطع الفيوم، إسكندرية الصحراوي (المتحف)، زويل، الهرم، الملك فيصل، وترسا.

وأوضحت أن مشروع الأتوبيس الترددي أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة، حيث يمثل شريانا حيويا يربط شرق القاهرة بغربها، مع توفير اتصال مباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. كما يحقق المشروع تكاملا مع مختلف وسائل النقل الجماعي، من خلال الربط مع الخط الأول لمترو الأنفاق بمحطتي الزهراء والمرج، والخط الثالث بمحطتي عدلي منصور وإمبابة، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة عدلي منصور.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص حارة مرورية داخلية مستقلة للأتوبيس الترددي في كل اتجاه على الطريق الدائري، مع تنفيذ فصل كامل لمسار المرحلة الأولى عن باقي الحارات المرورية، بما يسهم في الحفاظ على انتظام التقاطر، وتقليل زمن الرحلات، وتقديم مستوى متطور من الخدمة للركاب.

يذكر أن مشروع BRT يأتي بديلا عن الخط الخامس لمترو الأنفاق الذي كان مخططا تنفيذه ضمن شبكة النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، حيث تم تصميمه وفق أحدث المعايير ليشمل محطات مجهزة بمواقف للسيارات، ومناطق انتظار مريحة، وخدمات تجارية متنوعة، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المحيطة بالمحطات وتوفير تجربة تنقل أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي الأتوبيس الترددي.