الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في مدى امتثال سناب شات لقواعد حماية الأطفال

أطلقت المفوضية الأوروبية، تحقيقا فيما إذا كان تطبيق "سناب شات" يوفر حماية كافية للأطفال والشباب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية، في بيان نشر اليوم الخميس، إن التحقيق سوف يقيم الشبهات التي تفيد بأن الشركة أخفقت في الحيلولة دون استخدام الأطفال الصغار للمنصة ، وتعريض القُصّر لمجموعة واسعة من المخاطر التي تشمل محاولات الاستمالة السيبرانية وعمليات التجنيد من أجل الأنشطة الإجرامية.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية هينا فيركونين: "من الاستمالة إلى التعرُض للمنتجات غير القانونية إلى إعدادات الحساب التي تقوض سلامة القُصّر، يبدو أن سناب شات أغفل أن قانون الخدمات الرقمية يطالب بمعايير سلامة مرتفعة لكل المستخدمين".

وقالت المفوضية، إن التحقيق سوف يغطي خمسة جوانب. وتشمل ما إذا كان سناب شات يطبق الحد الأدنى للعمر الذي حدده بنفسه الذي يشترط أن يكون عمر المستخدمين 13 عاما على الأقل، والإجراءات الرامية لحماية القُصّر من أن يتم التواصل معهم من جانب مستخدمين ذوي نية سيئة وإعدادات الخصوصية الأساسية والنشر المزعوم للمحتوى الذي يروج لبيع المنتجات غير القانونية وآلية سناب شات للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.