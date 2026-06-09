• فريدي البياضي: الحل ليس تغيير النظام.. بل القضاء على الفساد

قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن منظومة الدعم العينية على بطاقات التموين الحالية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بجودة السلع التموينية وعدم رضا المواطنين، حيث إنها لا تليق بالمواطن المصري، إلى جانب وجود تساؤلات حول مدى دقة شمول جميع المستحقين داخل المنظومة، بما في ذلك المواليد الجدد.

وأضاف "محسب" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلاميين أحمد سمير وجومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن هناك قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل مستمر منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي تطبقه أغلب الدول بنجاح.

وتابع أن هناك ما يقرب من 30% من الدعم الموجه للسلع يُفقد بسبب الهدر وسلاسل النقل والوساطة والتلاعب، معتبرًا أن التحول إلى الدعم النقدي قد يساهم في تقليل هذه الفجوات وتحسين كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه.

وفي المقابل، قال الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، خلال اللقاء، إن فكرة الدعم النقدي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، مؤكدًا أن منظومة الدعم العيني رغم ما يواجهها من مشكلات ما زالت توفر حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى وجود مشكلات تتعلق بجودة السلع واستغلال بعض حلقات التداول، مشددًا في ذات الوقت على أن تغيير النظام بالكامل ليس الحل، محذرًا من أن الفساد قد يمتد أيضًا إلى منظومة الدعم النقدي إذا لم يُقضى عليه من جذوره.

وأكد أن الحل يتمثل في ضبط المنظومة الحالية، واستبعاد غير المستحقين، من خلال استغلال قاعدة البيانات الدقيقة، مع تطوير جودة السلع والخدمات، بدلًا من التحول الكامل للنقدي، لافتًا إلى أن ضخ أموال نقدية في الأسواق قد يساهم في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل.