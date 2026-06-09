الفنانة صبا مبارك عن شخصيتها بمسلسل «ورد على فل وياسمين»: نموذج لشخصية البنت العربية والمصرية

كشفت الفنانة صبا مبارك، عن كواليس مشاركتها بمسلسل «ورد على فل وياسمين»، قائلة إن شركة أروما، والمنتج تامر مرتضى، وأشرف العوضي، عرضوا عليها مشروعين للمشاركة بأحدهما ومنهما مسلسل «ورد على فل وياسمين».

وقالت خلال تصريحات عبر برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «MBC مصر»، مساء الإثنين، «هما كانوا ميالين شوية للمشروع الثاني على أساس إن هو شبهي أكثر بنت مودرن وبتلبس مودرن وبتتحرك في مكاتب وحاجات كدا وأنا قريت المشروع دا بصراحة وشبط فيه».

ولفتت إلى إعجابها بسيناريو مسلسل «ورد على فل وياسيمن»، وبشخصيتها «إلهام»، قائلة: «حبيتها أنا بجد الشخصية بالنسبة لي عندي تعاطف غير عادي معاها».

ورأت أن شخصية «إلهام»، تعكس شخصية البنت العربية، والمصرية خصوصًا، بعيدًا عن جميع الصور النمطية التي تُقدمها بعض الأعمال الدرامية والمتضمنة على الفجاجة والعشوائية في الحديث.

وأكدت أن شخصيتها «إلهام» متواجدة بكثرة داخل المجتمع، مستشهدة بالشبه بين إحدى مساعدتها أثناء التصوير وبين شخصيتها في المسلسل، قائلة: «بنت لذيذة وطيبة وبتلبس كويس وبتحاول جهدها في كل تفاصيل حياتها وعندها مشاكلها ومعانتها اللي بتعيش فيها بس في نفس الوقت تقدر تبقى ساكنة في حتة شعبية».

وأوضحت تميز المصريات بحب المُساعدة، قائلة: «بتحب تساعد اللي حولها طول الوقت وبتحب توزع الحنية.. نظرتها في الحياة بسيطة جدًا وعلى طول مفيهاش ولا يمين ولا شمال».

وذكرت أسباب إعجابها بشخصية إلهام، موضحة: «حتى غلطتها كلها جاية من حسن نية وتعبها جاي من إهمال موجود عند كل اخواتنا وأمهاتنا مبيحبوش يشتكوا فأنا دا الصراحة ابهرني في إلهام».

