النرويج: انتظار حكم من محكمة أعلى بشأن إمكانية مغادرة نجل أميرة النرويج للسجن

ينتظر نجل ولية العهد النرويجية الأميرة ميته ماريت محكمة أعلى لتبت في ما إذا كان من الممكن إطلاق سراحه من الحجز ليكون مع والدته المريضة، التي تعاني من اضطراب خطير في الرئة، بعد قرار محكمة أدنى درجة واستئناف اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، وافقت محكمة في أوسلو على إطلاق سراح ماريوس بورج هويبي.

لكن مكتب المدعي العام قدم على الفور استئنافا ضد القرار، الذي يعلق الحكم السابق. ولذلك يتعين على هويبي أن يظل رهن الاحتجاز حتى تقوم محكمة أعلى بمراجعة القضية.

وكانت الشرطة قد عارضت في وقت سابق إطلاق سراحه، لكن المحكمة في أوسلو اتخذت وجهة نظر مختلفة. ونقلت صحيفة فيردينز جانج عن المحكمة قولها إن "استمرار احتجازه سيكون مرهقا للغاية ليس فقط لهويبي، ولكن أيضا لوالدته، نظرا للوضع الصعب بالفعل الذي يجدون أنفسهم فيه".

وتجري محاكمة هويبي (29 عاما) بتهم الاغتصاب، وسيعلن الحكم خلال أسبوع واحد. ويطالب الادعاء بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات وسبعة أشهر، في حين دعا الدفاع إلى البراءة من أخطر التهم – أربع تهم اغتصاب".

وقال هويبي في جلسة المحكمة في أوسلو، وفقا لصحيفة فيردينز جانج، إن "الجلوس هناك في حين أن أمي مريضة للغاية أمر لا يطاق".