إيران : حزام أمني جديد للمقاومة من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج للبحر الأحمر

أكد العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، في رسالة له أن شرور "الكيان الصهيوني" والولايات المتحدة في المنطقة ستؤدي إلى رد من الجبهة المتحدة للمقاومة.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الاثنين، كتب قائد فيلق القدس في هذه الرسالة: "إن العمل السريع والحاسم للشعب اليمني البطل يُظهر ذكاء جبهة المقاومة. وإذا لزم الأمر، سيأتي آخرون أيضاً".

وأكد الجنرال قاآني قائلاً: "من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج العربي إلى البحر الأحمر، سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة".

وأضاف قائد فيلق القدس "المقاتلون بلا حدود يراقبون نقاط عبوركم. إذا واصلتم الهجوم، فسوف يخنقونكم".

يشار إلى أن لإيران وكلاء يتمثلون في حزب الله في لبنان والحوثيين باليمن وفصائل شيعية عراقية شنوا هجمات على أهداف إسرائيلية وأمريكية في المنطقة خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28فبراير الماضي.