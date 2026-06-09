فيفا يختار أمين عمر لإدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في كأس العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار الحكم الدولي المصري، أمين عمر، لإدارة مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك، ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يلتقي منتخبا التشيك وكوريا الجنوبية فجر الجمعة، في مدينة جوادالاخارا في الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

وأشار فيفا عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) إلى أن أمين عمر سيعاونه الثلاثي أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، ومحمود عاشور في غرفة تقنية الفيديو.

وبخلاف الطاقم المصري، سيتواجد أيضا الكوستاريكي خوان كالديرون كحكم رابع، ومواطنه خوان كارلوس مورا كحكم احتياطي مساعد، والأمريكي جو ديكيرسون مساعدا لعاشور في غرفة تقنية الفيديو.

ويضم الطاقم أيضا، الإيطالي مارسيلو دي بيلو للدعم الفنية في غرفة الفار.

وتقام منافسات كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، وتحتضنها ثلاث دول لأول مرة وذلك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.