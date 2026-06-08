تأييد حكم بالسجن 5 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الاثنين، حكم محكمة أول درجة بمعاقبة "ح.ز.ال"، 53 عامًا، رئيس حي شرق الإسكندرية، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية "سابقًا"، بالسجن لمدة 5 أعوام، وذلك لاتهامه في قضية رشوة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، وعضوية المستشارين: "خالد عبد الفتاح أبو رزقة، وحازم عبد الفتاح الشناوي، وليد محمد حسن الجلاد، وسكرتير المحكمة أيمن مصيلحي".

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا ضد المتهم بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وتغريمه 100 ألف جنيه أخرى.

وتعود وقائع القضية المقيدة رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى قيام قوة أمنية تابعة لقطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام بالقبض على المتهم من محل إقامته؛ تنفيذًا للحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية المتهم فيها بالرشوة، مع شخص آخر يدعى "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم في محافظة الغربية.

وجاء في التحريات التي سبقت عملية الضبط، أن المتهم سبق اتهامه في قضية فساد مالي وإداري عام 2021، أثناء توليه منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، حيث تم ضبطه حينها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية بطنطا بعد ثبوت الواقعة بالتسجيلات، وأوقف عن العمل حينها لفترة.

وأُلقي القبض على المتهم عقب حركة التغييرات الأخيرة بأحياء الإسكندرية، والتي تضمنت تعيينه رئيسًا لحي شرق الإسكندرية، بعد أن كان يشغل منصب رئيس حي وسط، وتولى سابقًا رئاسة مركز ومدينة برج العرب أيضًا.

وتحمل القضية المحكوم فيها على رئيس حي شرق الإسكندرية، رقم 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025، وكانت جلسة الحكم فيها بتاريخ 2025/4/19، وصدر فيها حكم غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب متهم آخر بتقديم رشوة في ذات القضية وهو "م.ال.هـ"، صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم في محافظة الغربية.

ويواجه رئيس الحي، بصفته موظفًا عموميًا "رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى" بمحافظة الغربية، اتهامًا بأنه طلب من المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه، حصل منهم على 140 ألفًا، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات جرى تنفيذها.

يُذكر أن المتهم شغل عدة مناصب تنفيذية هامة خلال السنوات الماضية، قبل أن تتوقف مسيرته التنفيذية بالقبض عليه، وهي: "رئيس حي شرق الإسكندرية "يومين"، رئيس حي وسط الإسكندرية، رئيس مركز ومدينة برج العرب، رئيس الإدارة المركزية لتجميل الإسكندرية، سكرتير عام محافظة الأقصر، سكرتير عام الوادي الجديد، رئيس مركز ومدينة المحلة، وسكرتير مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية".

وكانت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الإسكندرية قد رحلت المتهم إلى محبسه عقب القبض عليه، وإتمام إجراءات إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيًا في قضية رشوة.