«فريق مرموش يفوز» بتقسيمة أول تدريب لمنتخب مصر في سبوكين استعدادا لمواجهة بلجيكا

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خاض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريبه الأول في ملعب جامعة جونزاجا بسبوكين بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لمواجهة بلجيكا، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأولى لافتتاح مباريات كأس العالم 2026.

وأشارت الحسابات الرسمية لاتحاد الكرة إلى أن المران بدأ بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية، وتقسيمة في نهاية المران.

وأضافت أن التقسيمة شهدت فوز فريق محمود تريزيجيه وعمر مرموش وياسر إبراهيم والمهدي سليمان وحسام عبد المجيد ومحمود صابر وهيثم حسن وطارق علاء.

ويستعد منتخب مصر لمشاركته الرابعة في كأس العالم بعد ظهوره في مونديال 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا.

وخاض الفراعنة أربع مباريات ودية هذا العام استعدادًا لمونديال 2026، حيث تعادل مع إسبانيا بدون أهداف وفاز على السعودية 4-0 في مارس الماضي.

وفي أوائل يونيو الجاري، فاز المنتخب المصري على روسيا بهدف في القاهرة، وخسر أمام البرازيل بنتيجة 1-2 مساء السبت في أوهايو.

ويتنافس منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم أيضا إيران ونيوزلندا.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 48 فريقا لأول مرة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ32.