مستشار وزير التموين الأسبق عن مزاعم انخفاض سعر البيض بسبب نظام الطيبات: لماذا لم تنخفض الدواجن والفاكهة والبطيخ؟

كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع أسعار البيض في الأسواق، موضحا أن الأمر يعود إلى "نمط استهلاك الغذاء في مصر" وذلك بحكم خبرته من العمل 20 عاما بوزارة التموين .

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، أن البيض يُعد من المنتجات التي يقل استهلاكها دائما خلال فصل الصيف بسبب سرعة التلف والتأثر بشدة بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن الحد الأقصى لصلاحية البيض ثلاثة أسابيع حتى في حال حفظه داخل الثلاجة، موضحا أن "صفار البيض" يُعد بيئة مناسبة للغاية وجاذبة للميكروبات.

وأكد أن التلف السريع ومخاوف الناس من الإصابة بالمغص في فصل الصيف يقلل من إقبالهم على الشراء، هذا فضلا عن عامل ثالث آخر يتمثل في بدء إجازات المدارس والجامعات.

كما أشار إلى أن الارتفاع الشديد في أسعار البيض العام الماضي دفع أعدادا كبيرة من صغار المنتجين لدخول السوق أدى لزيادة الإنتاج والعرض بشكل يفوق حاجة المستهلكين، بالإضافة إلى سبب خامس يتمثل في توقف تصدير البيض لدول الخليج خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة هناك، وأخيرًا بدء الصيام الطويل للإخوة المسيحيين الذي يمتنعون فيه عن تناول البيض.

ورد على مزاعم البعض أن السبب نظام "الطيبات"، متسائلا: "لماذا لم تنخفض أسعار الدواجن البلدي بـ 135 جنيها أو الفول، أو الفاكهة، والبطيخ، قد يكون للنظام تأثير لكن السبب الرئيسي موسمية نمط الاستهلاك والعوامل الأخرى".