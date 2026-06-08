 آمال ماهر تطرح «باجي بالحرية» وتستعد لجولة غنائية في هولندا وباريس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آمال ماهر تطرح «باجي بالحرية» وتستعد لجولة غنائية في هولندا وباريس

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 10:20 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 10:20 م

طرحت المطربة آمال ماهر، منذ قليل، أحدث أغنياتها «باجي بالحرية» على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».

الأغنية من كلمات نور عبدالله، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع رامي سمير، وميكس وماستر خالد سند، وإشراف عام ريهام صبري، وإخراج بسام الترك.

وتحمل الأغنية رسالة تشجع على الاستقلال والحرية والانطلاق، في إطار درامي وغنائي جديد تقدمه آمال ماهر لجمهورها.

وتستعد آمال ماهر لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة خلال موسم صيف 2026، بالتزامن مع التحضير لجولة غنائية أوروبية تشمل هولندا وفرنسا، تقدم خلالها باقة من أشهر أغانيها في عدد من الحفلات المنتظرة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة يوم 19 يونيو في هولندا على مسرح TivoliVredenburg، قبل أن تحيي حفلاً آخر في العاصمة الفرنسية باريس يوم 20 يونيو على مسرح Casino de Paris.

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