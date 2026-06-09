ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة بالقرب من غرب كوبا اليوم الإثنين، مما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة هافانا ومناطق أخرى.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال على عمق ستة أميال (10 كيلومترات) في المياه الواقعة بالقرب من غرب العاصمة هافانا.

ووصفت فلافييا بوبو، وهي مديرة في فندق بينار ديل ريو، بمدينة بينار ديل ريو، كيف اهتز الفندق مما تسبب في حالة من الخوف، وقالت عبر الهاتف: "الجميع هنا بخير، لكن الناس في الشوارع خائفون بعض الشئ".

وطالت الهزات الارتدادية للزلزال الأخير عدة مناطق بعيدة وصلت إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في ميامي، في تغريدة لها، أنها تلقت تقارير عدة تفيد بالشعور بهزات أرضية في الجزء الجنوبي الغربي من الولاية.