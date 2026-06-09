علق الإعلامي أحمد سالم على الأزمات المتلاحقة التي يشهدها نادي الزمالك، قائلًا: «المصائب لا تأتي فرادى الزمالك يا جماعة لو مضايقنا أوي بلاش منه خالص».



واقترح خلال تصريحات على برنامجه «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، حلّ نادي الزمالك، والاكتفاء بعدد من الأندية منها الأهلي وبيراميدز، قائلًا: «لو هو المشكلة في وجود الزمالك إن كل الظروف تبقى ضده بلاها زمالك خلاص ممكن يبقى كفاية فرق تانية.. طالما الموضوع واصل لهذا الكم من المشاكل دون أي دعم حقيقي».

ونوّه إلى التسريبات المُثارة _والتي تم نفيها_، بشأن رفع وزارة الأوقاف لقيمة إيجار أرض ميت عقبة التابعة لنادي الزمالك، من 500 ألف سنويًا، لـ2 مليون جنيهًا شهريًا، مُعلقًا: «أنا بقول لحضرتك معلومة المبالغ المطلوبة ضخمة جدًا في ظل أصعب أزمة بيواجهها الزمالك في تاريخه».

وقال: «الزمالك قدامه حوالي 22 ولا 21 يوم لو مدفعش فيهم 5 6 مليون دولار كل الأحلام والأمال هتنهار الوضع هيبقى كارثي ومجلس الإدارة بيسابق الوقت وبيسابق الزمن».

وانتقد مهاجمي مجلس إدارة نادي الزمالك، لافتًا إلى معاناتهم مع سوء الحظ بعد خسارة الكونفدرالية، وسحب الأرض المُخصصة لها سابقًا، ومعلقًا: «ياريت أي حد بيهاجم يحط نفسه مكان اللي هو بيهاجمه»

وأكمل: «سوء حظ لكن المجلس بيسعى وفي مفاوضات مع صلاح مصدق تقريبًا بتخلص وفي وفد هيروح لعبدالحميد معالي وفي القضايا كلها شغالين فيها بأقصى سرعة ومحاولة توفير موارد».

وأشار إلى قلق جماهير الزمالك حول مصير النادي، داعيًا الجماهير لتمويل النادي عبر الاشتراكات، وشراء المنتجات من الرُعاة، قائلًا: «هل النهاردة لو مليون زملكاوي دفعوا الـ500 جنيه الاشتراك السنوي يعني 500 مليون هل دا أمر سهل تحقيقه».

وأضاف: «لازم يفهم المشجع الزملكاوي بدون زعل.. العلاقة بين المشجع والنادي هي علاقة هات وخد مش هات بس»، مضيفًا: «دا مش عيب ولا حرام وهو دا السبيل لإنقاذ نادي الزمالك».

