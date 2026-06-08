النائب سمير صبري: الدعم العيني يشهد معدلات هدر كبيرة والتحول للنقدي سيحقق وفرا للصحة والتعليم

قال الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية ما زالت ملتزمة بدعم المواطنين، مشددًا على أن الحديث عن إلغاء الدعم لا يستند إلى واقع، في ظل استمرار الحكومة والقيادة السياسية في تبني سياسات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح خلال برنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة، تجاوزت 832 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس استمرار الدولة في تقديم الدعم بمختلف صوره وعدم التخلي عنه رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وأشار إلى أن دعم رغيف الخبز وحده يصل إلى نحو 140 مليار جنيه، نتيجة تحمل الدولة فارقًا كبيرًا بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمواطنين، إلى جانب استمرار دعم السلع التموينية والخدمات الأساسية.

وأضاف أن الدولة تقدم أشكالًا متنوعة من الدعم تشمل الكهرباء والخدمات الصحية والتأمين الصحي والمواد البترولية، مؤكدًا أن هذه السياسات تأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن مصر تنفذ برنامجًا تنمويًا متكاملًا في مختلف القطاعات، من بينها تطوير منظومة النقل الجماعي والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي.

وشدد على أهمية تنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن منظومة الدعم العيني تشهد معدلات هدر كبيرة في بعض المراحل، فضلًا عن وجود ممارسات غير سليمة تؤثر على كفاءة توزيع الدعم.

ولفت إلى أن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفر مالي ينعكس إيجابًا على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن هذا التوجه أصبح مطبقًا في العديد من دول العالم بهدف ضمان وصول الدعم بصورة أكثر عدالة وفاعلية.