قال المخرج محمود عبدالتواب، مخرج مسلسل «ورد على فل وياسمين»، إنه تلقى ردود أفعال إيجابية حول المسلسل، مضيفًا: «في عناصر كتير بتخليك تصدق إن العمل هيبقى قريب من الناس».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «MBC مصر»، مساء الإثنين: «كنا عارفين إن العمل هيلاقي قبول من الجمهور بشكل ما بس بصراحة مكناش متوقعين النجاح بالشكل دا».

ولفت إلى العناصر التي تجعل العمل قريبًا من الجماهير، ومنها، شكل وأسلوب حديث الشخصيات، والديكورات، وأسلوب المخرج بتقطيع المشاهد وعدم تأثيرها على اندماج الجمهورمع العمل.

وأكمل: « لازم المشاهد يفضل متوحد مع صبا ويفضل متوحد مع طارق ويفضل متوحد مع إلهام مفيش أي شيء يعمل عليه أي شوشرة يطلعه من الحالة اللي هو فيها فهو دا كان التحدي الحقيقة من كل فريق العلم في ورد على فل وياسمين».

ونوّه إلى اختلاف مسلسل «ورد على فل وياسمين» عن معظم أعماله السابقة، مضيفًا أن جميع المشاهد تم تصويرها على أرض الواقع، معلقًا: «كلها أماكن حقيقية».

ذكر التحديات التي واجهت الممثلين طوال فترة تصوير المسلسل، في الشوارع ووسط المواطنين، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من نجاح العمل يرجع للتوافق بين فريقه، معلقًا:«جزء من نجاح هذا العمل إن فريق العمل كان حابب بعضه».



