محمد علي خير عن تصريحات التموين لـ الشروق بضم الخبز للدعم النقدي: من يضمن عدم رفع المخابز للأسعار

قال الإعلامي محمد علي خير، إن مبررات الحكومة في التحول من الدعم السلعي العيني إلى النقدي تتمثل في السعي نحو القضاء على ظاهرة "السعرين" للسلعة الواحدة، مثل بيع رغيف الخبز داخل المنظومة بـ 20 قرشا وخارجها بجنيه ونصف أو جنيهين، والذي يفتح الباب للفساد وبيع الدقيق في السوق السوداء.

وأشار خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" إلى أن الحكومة تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه، وإتاحة الفرصة لمن لا يستهلك حصته الكاملة من الخبز لاستغلال القيمة النقدية المتبقية في شراء سلع أخرى.

وعلق على تصريحات أحمد كمال مساعد وزير التموين لـ "الشروق" والتي أعلن فيها أن الدعم النقدي سيشمل رغيف الخبز، قائلا: "كان تصوري أن الحكومة أن الدعم النقدي سيتعلق بالسلع التموينية فقط، لكن التموين أعلنت أن الدعم النقدي سيشمل رغيف الخبز، وأنا أرى أن الخبز أمن قومي، أنت لا تزال لم تطبق منظومة الدعم النقدي للسلع التموينية، ثم تذهب وتضم إليها منظومة الخبز التي يعتمد عليها الملايين!".

وتساءل عن الضمانات التي تكفل توافر الخبز بالكفاءة والجودة والسعر العادل في حال تحوله للسعر الحر، قائلا: "ما الذي يضمن لي أن أصحاب المخابز لا يرفعون السعر أو لا يتلاعبون في الوزن، ليه يا حكومة تغامري هذه المغامرة؟ ونحن كلنا في مركب واحدة، أنت تلعبين في منطقة حساسة الأكل والجوع.. أنا لا أضمن ألاعيب التجار".

ودعا إلى تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة بشكل "تدريجي وخطوة بخطوة" ، بحيث يبدأ التطبيق على السلع التموينية في محافظات صغيرة كبورسعيد.

ورفض التعجل في التطبيق الشامل على الـ 27 محافظة مرة واحدة، قائلا: "لماذا الاستعجال؟ ونحن نصرف العيش بهذا الشكل منذ 900 سنة، تريد في أسبوع حل مشكلة الدعم، بلاش نذهب لملف الخبز وهو أمن قومي ونتعامل معه بصورة بيروقراطية".

وأعرب عن تأييده لتوجه الحكومة نحو الدعم النقدي وتمنى نجاحها لا انتقادها، مختتما: "أنا مع توجه الحكومة، لكن بلاش نطبقها دفعة واحدة، لا تضع التموين مع الخبز، السلع التموينية أولا في محافظتين ثلاث بعدها، بعدها نجرب الخبز على محافظتين ثلاث حتى تستقر المنظومة مع نهاية السنة، ولكن ما هو وجه العجلة؟".

وقال كمال، في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، إن مفهوم الدعم النقدي الذي تتم دراسته لا يعني صرف مبالغ مالية مباشرة للمواطنين، موضحًا أن قيمة السلع التموينية والخبز المدعم ستُحول إلى رصيد مالي داخل البطاقة التموينية يعادل الأسعار الحرة لهذه السلع، بحيث يتمكن المواطن من استخدامه في شراء ما يناسب احتياجات أسرته.

وأوضح أن صرف السلع سيتم من خلال شبكة واسعة تضم نحو 35 ألف منفذ تمويني، و1200 مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى نحو 8 آلاف منفذ ضمن مشروع جمعيتي، فيما يستمر صرف الخبز المدعم عبر نحو 30 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.