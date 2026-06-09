مدير شئون القرآن بالأزهر: نقاشات لضم الكتاتيب غير التابعة للأزهر إلى منظومة الإشراف الرسمي

قال الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، إن هناك توجهًا واضحًا لتقنين أوضاع الكتاتيب في مصر ووضعها تحت إشراف الأزهر الشريف، بما يضمن التزامها بالضوابط الشرعية والمعايير التربوية المعتمدة.

وأضاف "سلامة" عبر برنامج "ماسبيرو" على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن مجلس الشيوخ يشهد مبادرات وصفها بالطيبة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل في تناغم واضح ودعم مستمر لتطوير منظومة تحفيظ القرآن الكريم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن دعم ورعاية الكتاتيب.

وتابع أن هناك نحو 12 ألف كُتّاب تابعين للأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لافتًا إلى أن النقاش الحالي دائ لضم الكتاتيب التي تعمل خارج الإشراف الأزهري وتقنين أوضاعها.

واستكمل أن بعض الكتاتيب تمارس نشاطها في حفظ القرآن الكريم دون غطاء شرعي من الأزهر، وهو ما يستدعي تقنين أوضاعها لضمان الالتزام بمعايير الأمن الفكري، إضافة إلى اشتراطات الصحة والسلامة.

وأردف أن هناك معايير بشأن المحفظين، تشمل امتلاكهم حفظًا للقرآن الكريم بنسبة لا تقل عن 80%، إلى جانب الالتزام بمنهج الأزهر الوسطي، مضيفًا أن هناك مناهج محددة للكتاتيب لضبط العملية التعليمية داخلها.

وأكد على أن العمل جارٍ على وضع آليات لتنظيم الكتاتيب القائمة بالفعل والتي تعمل بشكل منفرد، بعيدًا عن الأزهر، بالتنسيق مع مجلس الشيوخ، بما يحقق الانضباط.

وناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن التوسع في إنشاء الكتاتيب، ودور تحفيظ القرآن الكريم، ووضع ضوابط وشروط حاكمة لعملها وآليات الإشراف عليها، وذلك بحضور ممثلي الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي