عمرو أديب: دول الخليج أثبتت قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الإيرانية

قال الإعلامي عمرو أديب إن دول الخليج أثبتت قدرة كبيرة وعظيمة على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الإيرانية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الإثنين، أن هناك أقاويل ترددت بشأن انطلاق عمليات من دول خليجية ضد إيران، وهو ما يعني أن هذه الدول تمتلك عناصر قوة مؤثرة.

وأوضح أن دول الخليج تصدت لعدد هائل من الصواريخ الإيرانية، وهو ما يؤكد امتلاكها قدرات دفاعية قوية، مشددًا على أن حديثه عن عناصر القوة العربية لا يمثل دعوة إلى حرب عربية إسرائيلية.

وأكد أن المقصود هو ضرورة ألا تترك الدول العربية فراغًا استراتيجيًا في المنطقة أمام ما وصفه بالعبث الإيراني والإسرائيلي.

وتابع: «أنا أتحدث كمواطن غيور يكره إسرائيل، وضد احتلال الدول العربية، وضد الخطوط الصفراء الجديدة التي تخترعها إسرائيل».

ووجّه أديب نداءً إلى القادة العرب، مؤكدًا أنه لا ينبغي الصمت تجاه ما يحدث في المنطقة خلال الفترة الراهنة، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تحرك قد يقود إلى نتائج غير جيدة.