أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن تطورات المشهد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ما زالت مفتوحة على جميع الاحتمالات، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تسيطر على السلوك الإسرائيلي في ظل التصعيد القائم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل التوقعات واردة من الإدارة الأمريكية، وأمريكا لا تسيطر على السلوك الإسرائيلي، وأتوقع خلال الفترة المقبلة حدوث ضربات متبادلة بين إيران وإسرائيل، وهناك تنسيق مشترك بين أمريكا وإسرائيل لمواجهة إيران".

وأضاف: "أمريكا وإسرائيل يتبادلان المعلومات بشأن الحرب ضد إيران، والجمهور الإسرائيلي يرى أن نتنياهو يجب أن يكون رقم 1 في المشهد وليس ترامب".

وتابع: "إسرائيل تتجه نحو انتخابات في سبتمبر المقبل والمشهد معقد في الداخل الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي لا يستيطع أن يقنع الطرفان كل مرة بالتهدئة، وإيران استهدفت قاعدتين عسكريتين في إسرائيل".

وأوضح: "إذا نجح الرئيس الأمريكي في التهدئة ستكون مؤقتة، والاتفاق بوقف إطلاق النار لن يصمد وفريق التفاوض الأمريكي مع ايران غير مؤهل لجولة المفاوضات".