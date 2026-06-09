قالت الفنانة صبا مبارك، إنها تنتقي أعمالها الفنية، ولا تفضل كثرة الظهور الإعلامي، مضيفة: «ببقى موجودة سواء في ظهور إعلامي أو على السوشيال ميديا لما يبقى في شغل والشغل نفسه بعمله لما يبقى في حاجة كويسة».

وأكدت خلال تصريحات عبر برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة «MBC مصر»، مساء الإثنين، حبّها لمهنة التمثيل، واهتمامها بآلية تنفيذ أعمالها الفنية ونتائجها، معلقة: «أنا بعشق أمثل مش شغلانتي وبس أنا عندي هوس».



وتابعت «أنا لازم انبسط وأنا بعمل الشيء أنا مش ببقى بس مستنية هينجح ولا مش هينجح رد الفعل هيبقى عامل إيه أنا بحب تفاصيل الشغلانة».

وأوضحت أن السرعة هي سمة هذا العصر، مؤكدّة أنها ليس مُقّلة في أعمالها الفنية، وقائلة: «أنا السنة اللي فاتت كان عندي على mbc مسلسل اسمه 220 يوم بعد ما اتعرض بشهر وكان متشاف جدًا الناس بتشوفني بتقول لي أنت فين بقالك كتير معملتيش حاجة».

ونوّهت إلى قصر ذاكرة الجماهير، لكثرة المحتوى المعروض، وسرعة هذا العصر، معقبة: «أنا دائمًا طموحي إن أنا يا رب أعمل حاجة والناس تفتكرها».

وأكملت: «أنا ممكن اشتغل كل يوم لو بيحي لي كل يوم حاجة مختلف إنما هتطلع أنا أكرر نفسي كل شوية دي تتحبس بقى في حتة دي ممثلة شاطرة بتعمل أدوار معقدة دي ممثلة بتعمل لايت كوميدي».

وذكرت اختلافها مع عبارة "الممثل الكويس يعمل أي دور"، قائلة: «أنا مختلفة مع النظرة دي الممثل الكويس بيختار كويس».