العراق والأردن يحذران من الآثار المترتبة على الحرب في المنطقة

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تطورات الأحداث في المنطقة.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أن السوداني والملك عبد الله أكدا خلال اتصال هاتفي، أهمية السعي الحثيث لوقف الحرب، وتعزيز التنسيق المشترك بين جميع الدول المعنية من أجل الحد من تداعياتها على الوضع الإقليمي والدولي.

وحذر الجانبان، من الآثار المترتبة على الحرب التي انعكست على الجانب الاقتصادي والتأكيد على بذل الجهود المطلوبة التي تضمن حرية الملاحة وفقاً للقوانين الدولية .