زيلينسكي: أوكرانيا وأمريكا تختلفان في تقييم نوايا بوتين لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف لا تشارك تقييم واشنطن بشأن استعداد روسيا لإنهاء الحرب، مؤكدا أن المزيد من الضغط الدولي وحده يمكن أن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو السلام.

وجاء ذلك في تصريحات لزيلينسكي خلال مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أوردتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس، استنادا إلى حسابه على تطبيق تليجرام.

وأضاف زيلينسكي: "لا نرى أي رغبة حقيقية لدى روسيا في إنهاء الحرب، ونتشارك هذا الرأي مع شركائنا، فيما تعتقد الولايات المتحدة أن بوتين يريد إنهاء الحرب. وهنا تختلف وجهات نظرنا تماما".

وأشار زيلينسكي، إلى أن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي من ناحية، "ولكن من ناحية أخرى، عندما نريد إنهاء الحرب، وتسريع هذه العملية، فإننا نطرح مسألة ممارسة الضغط على روسيا. نحن نعلم أن بوتين لا يريد إنهاء الحرب".

وقال زيلينسكي: "ندعو إلى ممارسة المزيد من الضغط لحمله على ذلك. لكن الولايات المتحدة تعتقد أنه يريد إنهاء الحرب، هناك وجهات نظر مختلفة حول بعض القضايا، وهذا أمر نحتاج إلى العمل على تجاوزه".