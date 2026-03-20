رئيس «رياضة البرلمان» يتبرع بـ100 ألف جنيه لتطوير مركز شباب الحرمين بالإسكندرية

أعلن النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن تبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لدعم وتطوير مركز شباب الحرمين بمحافظة الإسكندرية، بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الأنشطة الرياضية المقدمة للشباب.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن دعم مراكز الشباب أمر ضروري، نظراً للأهمية الكبيرة لهذه المراكز في إعداد شباب مصر وتأهيلهم، وتوفير بيئة رياضية ومجتمعية مناسبة، فهم يمثلون أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتوازن.

وقال مجاهد إن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تقدم برامج رياضية وثقافية وتنموية كبيرة للشباب، مؤكداً استمرار لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في التواصل مع الوزارة لتطوير هذه المراكز ورفع كفاءتها، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة واستثمار طاقات الشباب.