إطلاق نار في مدينة بغرب ألمانيا والشرطة تبلغ عن وقوع إصابات

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 5:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 5:10 ص

أطلقت أعيرة نارية في وسط مدينة مونشنجلادباخ بغربي ألمانيا مساء الخميس، حسبما قالت الشرطة، مضيفة أن هناك إصابات.

ووفقاً لمتحدثة باسم الشرطة في مكان الحادث، فقد تم نقل ثلاثة رجال إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت هناك إصابات أخرى.

ولم تقدم الشرطة في البداية تفاصيل عن طبيعة الإصابات أو خطورتها أو نوع السلاح الناري المستخدم. وقد عثر على السلاح بالقرب من مكان الحادث.

وقالت المتحدثة إن مشادة حدثت لأسباب لم تتضح على الفور، وتطورت إلى صراع في الشارع. كما لم يتضح ما إذا كان أشخاص آخرون متورطين. ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وتم تطويق المنطقة. ولا تزال التحقيقات جارية، وحثت السلطات المواطنين على تجنب المنطقة.


