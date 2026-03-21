 وزير دفاع ألمانيا يزور شركاء في آسيا من أجل تعزيز التعاون الأمني
السبت 21 مارس 2026 5:33 ص القاهرة
قد يعجبك أيضا

وزير دفاع ألمانيا يزور شركاء في آسيا من أجل تعزيز التعاون الأمني

د ب أ
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 5:24 ص | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 5:24 ص

يتوجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى اليابان وسنغافورة وأستراليا اعتبارا من اليوم السبت في رحلة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني مع الشركاء في آسيا.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن الزيارات ستركز على القضايا المتعلقة بالنظام الدولي القائم على القواعد وأمن الممرات البحرية ودعم القانون الدولي وأهمية المنطقة على المستوى العالمي وسلاسل التوريد.

ويعتزم بيستوريوس أيضا مناقشة الوضع الأمني في المنطقة وتوسيع الحوار الاستراتيجي والتعاون العسكري وصناعة الدفاع في الدول الشريكة.

وفي السنوات الأخيرة، قامت القوات المسلحة الألمانية بالفعل بزيادة مشاركتها في التدريبات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتعتقد الحكومة الألمانية أن الأمن في أوروبا والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مرتبطان بشكل وثيق.


قد يعجبك أيضا

