 ترامب يضيف هدفا جديدا للحرب ضد إيران - بوابة الشروق
السبت 21 مارس 2026 5:33 ص القاهرة
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 5:20 ص

على الرغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أكدت لأسابيع أن أهدافها الأربعة من الحرب على إيران ظلت "بلا تغيير ولا لبس فيها وثابتة" منذ بدء العملية، إلا أن ترامب أضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هدفا خامسا.

وكانت الأهداف الأربعة هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي ومنعها من تسليح جماعات مسلحة تعمل بالوكالة وتدمير قواتها البحرية وتدمير قدرتها الصاروخية الباليستية.

وفي منشور يوم الجمعة، ذكر ترامب أهداف عمليته العسكرية وأضاف هدفا خامسا وهو "حماية حلفائنا في الشرق الأوسط على أعلى مستوى"، وذكر ترامب بشكل محدد "إسرائيل والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وآخرين".


