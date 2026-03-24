صلاح يعلن رحيله عن ليفربول

أعلن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، رحيله عن "قلعة أنفيلد" بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة استمرت مع الفريق قرابة عشر سنوات.

وظهر صلاح في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أعلن خلاله بشكل رسمي انتهاء رحلته مع الفريق، موجهاً شكره لجميع من دعموه خلال مسيرته مع الريدز.

وقال صلاح في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

"أهلاً بالجميع.. لسوء الحظ لقد أتى يوم الرحيل.. سأرحل عن ليفربول بنهاية الموسم."

وأضاف:"أود البدء بالقول أنني لم أكن أتخيل مدى العمق الذي سيصل إليه هذا النادي والمدينة والجماهير في حياتي."

تابع صلاح: "ليفربول ليس مجرد نادي لكرة القدم، إنه الشغف والتاريخ والروح، ولا أستطيع أن أفسر ذلك بالكلمات لأي شخص ليس جزءاً من النادي."

وأشار: "احتفلنا بالانتصارات، وفزنا بأهم الألقاب، وحاربنا سوياً خلال أصعب اللحظات في حياتنا."

وأكمل: "أود أن أشكر كل شخص كان جزءاً من هذا النادي خلال فترة تواجدي هنا، خصوصاً زملائي في الفريق في الماضي والحاضر، والجماهير."

ووجه صلاح رسالة للجماهير، قائلاً: "لا أجد الكلمات الكافية للتعبير عن الدعم الذي قدمتموه لي في أفضل أوقات مسيرتي، ووقوفكم بجانبي في الأوقات الصعبة، شيء لن أنساه أبداً وسأتذكره دوماً."

وأكد صلاح: "الرحيل ليس سهلاً، لقد منحتموني أفضل وقت في حياتي. سأظل دائماً واحداً منكم."

وشدد: "هذا النادي سيظل دائماً موطناً لي ولعائلتي."

وأتم: "شكراً لكم على كل شيء، وبفضلكم لن أمشي وحيداً أبداً."