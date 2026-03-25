أفغانستان: مقتل مدنيين اثنين في قصف مدفعي باكستاني على ولاية كونار

ذكر مسؤول اليوم الأربعاء أن اثنين على الأقل من المدنيين قتلا وأصيب ثمانية آخرون بجروح بعد أن أطلق النظام العسكري الباكستاني 85 قذيفة مدفعية على ولاية كونار شرق البلاد.

وقال ضياء الرحمن سبينجار، المتحدث باسم دائرة الإعلام والثقافة لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء إن النظام العسكري الباكستاني أطلق 85 قذيفة في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن 16 قذيفة سقطت على مناطق محلية في مقاطعة ناري، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة ستة آخرين.

وأضاف أن الجيش الباكستاني نفذ أيضا غارتين بطائرتين مسيرتين وأطلق إجمالي 47 قذيفة بعيدة المدى. ونتيجة لذلك قتل مدني وأصيب اثنان آخران في وسط مقاطعة ساكارنو صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أن قذيفتين أصابتا منطقة مانورا و15 قذيفة أصابت منطقة شلتان وخمس قذائف سقطت في أسد آباد، العاصمة الإقليمية والمناطق المحيطة بدون خسائر بشرية.



