دبلوماسي إيراني: ما يجري تهيئة للحوار وليس مفاوضات مع أمريكا

أكد السفير الإيراني في باكستان أمير مقدم، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيراً إلى أن التحركات الجارية تهدف لتهيئة الأرضية للحوار.

ونقلت وكالة «إيرنا» الإيرانية للأنباء، عن مقدم قوله: «سمعنا نحن أيضاً مثل هذه التفاصيل عبر الصحافة، ولكن بناءً على معلوماتي، وعلى عكس ادعاءات ترامب، لم تجرَ حتى الآن أي مفاوضات بين البلدين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأضاف أن الجهود الجارية من قبل بعض الدول «لا تعني وجود مفاوضات بين إيران وأمريكا، بل هي محاولات لتهيئة الأرضية للحوار»، وفق الوكالة ذاتها.

وتتضارب الروايات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات لإنهاء الحرب، مما أثار حالة من الارتباك في الأسواق المالية وأسواق الطاقة.

ففي حين يتحدث الرئيس دونالد ترامب، عن مفاوضات جيدة مع الإيرانيين، يجري الحديث عن ورقة من 15 نقطة أرسلتها الولايات المتحدة لإيران، التي تنفي إجراء أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي.

وأقرت طهران بتبادل رسائل مع واشنطن عبر مصر وتركيا، لكن صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلت عن مسئولين أن الفجوة لا تزال واسعة بعد الطرفين رغم مساعي الوسطاء.

كما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر، أن طهران أبلغت واشنطن أنها لا ترغب في استئناف المفاوضات مع المبعوثَين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتفضل التفاوض مباشرة مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.



