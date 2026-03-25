الخطوط الجوية الباكستانية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى لندن بعد توقف استمر 6 سنوات

ستستأنف الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رحلاتها المباشرة إلى لندن بعد توقف استمر ست سنوات، مما يوفر راحة للباكستانيين المقيمين في البلاد وخارجها.

وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة ستشغل أول رحلة لها من إسلام آباد إلى لندن في 29 مارس، يعقبها رحلات من لاهور إلى لندن في 30 مارس، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

وستسير الشركة في بادئ الأمر أربع رحلات أسبوعية إلى لندن-ثلاث رحلات من إسلام آباد ورحلة واحدة من لاهور-باستخدام طائرات بوينج 777. وستهبط جميع الرحلات في مبنى الركاب رقم 4 بمطار هيثرو.

وأضاف المتحدث "بعد توقف دام ست سنوات، استؤنفت رحلات الخطوط الجوية الباكستانية الدولية إلى لندن، مضيفا أن للخطوط الجوية الباكستانية الدولية، علاقة تمتد لأكثر من 70 عاما مع خط لندن، الذي يعد من أوائل وجهاتها الدولية. ومع استئناف الرحلات، سيرتفع إجمالي رحلات الخطوط الجوية الباكستانية الدولية الأسبوعية إلى المملكة المتحدة إلى سبع رحلات.



