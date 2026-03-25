رئيسة وزراء اليابان تتجنب مناقشة احتمالية إرسال وحدات من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز

تجنبت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اليوم الأربعاء، مناقشة احتمالية إرسال وحدات من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز المغلق فعليا بسبب الحرب في إيران.

وقالت تاكايشي في اجتماع للجنة الموازنة في مجلس المستشارين، وهو الغرفة العليا بالبرلمان الياباني (دايت) "الوضع في إيران يتغير كل دقيقة. من السابق لأوانه البت في المسألة في هذه المرحلة"، بحسب وكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

وأضافت أن احتمالية إرسال وحدات من قوات الدفاع الذاتي في المستقبل إلى المضيق لإزالة الألغام "يجب أن تتقرر استنادا إلى الوضع في ذلك الوقت".

وقالت رئيسة الوزراء إنها لم تتعهد بتقديم الدعم من خلال قوات الدفاع الذاتي في قمتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي.

وتحدثت تاكايشي عن القمة قائلة "لقد كان إنجازا عظيما أننا تمكننا من تأكيد الكثير من التعاون الملموس الذي سوف يعزز أكثر جودة التحالف الياباني الأمريكي في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الأمن والاقتصاد".