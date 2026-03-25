مهرجان المسرح العالمي يطلق اسم الفنان رياض الخولي على دورته الخامسة

ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية مهرجان المسرح العالمي في دورته الخامسة، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيسة أكاديمية الفنون، والدكتور محمد الهجرسي، رئيس المهرجان، والدكتور أحمد عبدالعزيز، وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وبإدارة الفنان إسلام علي، مدير المهرجان، والفنان عبدالرحمن مصطفى، رئيس اتحاد الطلاب.

وأعلن الفنان إسلام علي، مدير مهرجان المسرح العالمي، عن إطلاق اسم الفنان رياض الخولي على الدورة الخامسة من المهرجان، تقديرا للتاريخ الفني الكبير لهذا الفنان، الذي قدم وما زال يقدم مئات الأعمال المميزة في تاريخ الفن المصري.

يذكر أن الفنان رياض الخولي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، عام 1976، وعمل مديرا للمسرح الكوميدي من عام 2001 إلى 2007، ومن أشهر أعماله فيلم "طيور الظلام" عام 1995، ومسلسل "حدائق الشيطان" عام 2006، ومسلسل "صاحب السعادة" عام 2014، ومسلسل "الفتوة" عام 2020، ومسلسل "الاختيار 2: رجال الظل" عام 2021، و"قهوة المحطة" عام 2025، وغيرها من الأعمال الناجحة على مدار تاريخه.

وأشار تامر طه، مدير المركز الإعلامي للمهرجان، إلى وجود الكثير من المفاجآت في دورة هذا العام، سيتم الإعلان عنها تباعا خلال فترة فعاليات المهرجان، كما سيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم، والهيكل الإداري للمهرجان في وقت لاحق.