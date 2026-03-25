دار الأوبرا المصرية تعدل مواعيد عروضها مساءً ترشيدًا للطاقة

أعلنت دار الأوبرا المصرية تعديل مواعيد عروضها لتبدأ في السادسة والنصف مساءً، اعتبارًا من السبت 28 مارس، وذلك في إطار خطة مؤقتة ترتبط بالظروف الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكدت الأوبرا أن القرار يخضع لمراجعة مستمرة وفقًا لتطورات الأوضاع، مع إمكانية العودة إلى المواعيد المعتادة فور استقرار الظروف.

وأوضحت أن هذا التعديل يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات التنظيمية للدولة واستمرار دورها الثقافي والفني، مع الحفاظ على تقديم العروض بأعلى مستوى للجمهور.