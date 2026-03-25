الأربعاء 25 مارس 2026 6:26 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

دار الأوبرا المصرية تعدل مواعيد عروضها مساءً ترشيدًا للطاقة

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 5:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 5:23 ص

أعلنت دار الأوبرا المصرية تعديل مواعيد عروضها لتبدأ في السادسة والنصف مساءً، اعتبارًا من السبت 28 مارس، وذلك في إطار خطة مؤقتة ترتبط بالظروف الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة.

وأكدت الأوبرا أن القرار يخضع لمراجعة مستمرة وفقًا لتطورات الأوضاع، مع إمكانية العودة إلى المواعيد المعتادة فور استقرار الظروف.

وأوضحت أن هذا التعديل يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات التنظيمية للدولة واستمرار دورها الثقافي والفني، مع الحفاظ على تقديم العروض بأعلى مستوى للجمهور.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك