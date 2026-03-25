مصر ترسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم كافة لدولة لبنان الشقيقة، في ظل التطورات المتسارعة والظروف الإنسانية القاسية التي تمر بها، أرسلت جمهورية مصر العربية مساعدات إغاثية عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني، والتخفيف من وطأة أزمة النزوح الداخلي التي وصلت إلى ما يقارب المليون نازح من المواطنين اللبنانيين الأشقاء، وذلك على متن سفينة مساعدات وصلت بيروت يوم الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح الأربعاء، تضافرت جهود الدولة المصرية مع المؤسسات الأهلية وغير الحكومية في مصر لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية بلغت حمولتها ما يصل إلى نحو ۱۰۰۰ طن من المساعدات، وشملت السلال الغذائية والبطاطين، ومستلزمات الإيواء، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، وذلك لتمكين السلطات اللبنانية من التعامل مع التداعيات الصحية للأزمة الراهنة وسد العجز في القطاع الطبي اللبناني.

وقاد هذا الجهد الوطني صندوق تحيا مصر، وبمشاركة الهلال الأحمر المصري، وبيت الزكاة والصدقات، ووزاراتي التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

ويأتي هذا التحرك الإنساني العاجل استمراراً لجهود مصر الدبلوماسية والإنسانية، وفي إطار موقفها الثابت الداعم للدولة اللبنانية على الأصعدة كافة، والرافض للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتوغل داخل الأراضي اللبنانية، بما يمثل خرقًا واضحاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱، والتي تعد مساسا مرفوضا بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

وفي هذا الإطار تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل لجهود مؤسسات الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني، وتطالب بالوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.