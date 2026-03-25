مصرع شاب في حادث مروع بالمقطم بعد اصطدام سيارته بحاجز خرساني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت منطقة المقطم حادث مروع لسيارة ملاكي كان يقودها شاب إثر اصطدامها بحاجز خرساني ما أسفر عن تهشم السيارة بالكامل ومصرع سائقها بعد وصوله المستشفى بساعات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ومصرع سائقها بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وقوع تصادم لسيارة ملاكي بحاجز خرساني بجانب الطريق بمنطقة المقطم.

وكشفت التحريات الأولية والمعاينة أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق وعدم قدرته على التوازن بسبب سيره بسرعة زائدة وأدى التصادم إلى تهشم السيارة بالكامل.

وتم التحفظ على السيارة ونقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث من الطريق لإعادة السيولة المرورية للميدان، وتحرر محضر بالواقعة.