ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم بقيمة 50 جنيه، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعاً فى مصر- إلى 6900 جنيه، مقابل 6850 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

ووفقاً لآخر تحديث للأسعار، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5871 جنيها، وارتفع سعر الجرام 24 ليسجل 7828 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 ليصل إلى 55200 جنيه؛ بدون احتساب المصنعية وضريبتى الدمغة والقيمة المضافة.

وفى الأسواق العالمية، ارتفع الذهب بأكثر من 2% اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار، في حين أدى هبوط أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة ‌عالميا وسط تقارير عن خطة أمريكية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4568.29 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.8% إلى 4569.40 دولار.

وتراجع الدولار، ⁠مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما هدأ المخاوف المرتبطة بالتضخم بعدما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك الحصول ‌على ⁠تنازل مهم من طهران، في حين أكد مصدر أن واشنطن أرسلت مقترح تسوية إلى إيران من 15 نقطة.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن إيران قدمت تنازلا قيّما يتعلق بالطاقة غير النووية ومضيق هرمز، دون أن ⁠يقدم مزيدا من التفاصيل.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة ⁠لبورصات العقود الآجلة الأمريكية أن المتداولين لا يتوقعون أي خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي هذا العام.

وبالنسبة ⁠للمعان النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.8% الى 73.94 دولار. وزاد البلاتين 2.6% الى 1984.05 دولار وارتفع البلاديوم 1.5% الى 1461.75 دولار.



