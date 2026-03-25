كمبوديا ترفض ادعاءات وسائل الإعلام التايلاندية بشأن إعدادها لنزاع مسلح ثالث

رفضت وزارة الدفاع الوطني الكمبودية التقارير الإعلامية التايلاندية الأخيرة التي تزعم أن كمبوديا تستعد لنزاع مسلح ثالث مع تايلاند، واصفة هذه الادعاءات بأنها "غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".

وفي بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني، الليفتنانت جنرال مالي سوتشياتا إن التقارير - التي جاءت نقلا عن رئيس المخابرات التايلاندية - لا تعكس الواقع على الأرض، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأربعاء.

وأكدت مجددا أن القوات المسلحة الملكية الكمبودية لا تزال ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار على طول الحدود الكمبودية التايلاندية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية القائمة.