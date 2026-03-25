إسبانيا: نتنياهو يرغب في إلحاق نفس أضرار ودمار غزة بلبنان

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، ‌لنواب البرلمان، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في ⁠أن يلحق بلبنان "نفس المستوى من الضرر والدمار" الذي ألحقته القوات الإسرائيلية بقطاع غزة.

وأضاف سانتشيث، الذي مثل أمام مجلس النواب لشرح ‌موقف ⁠حكومته ضد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أن الزعيم الأعلى ⁠الجديد لإيران أكثر تشددا من سلفه، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال: "مجتبى خامنئي دكتاتوري ⁠بنفس القدر، بل وأكثر تعطشا ⁠للدماء من والده".

ويوم الاثنين، طالبت وزارة الخارجية الإسبانية باحترام وحدة الأراضي اللبنانية، منددة بالمساعي الإسرائيلية لعزل وتقسيم الأراضي عبر استهداف جسور نهر الليطاني.

وأدانت الخارجية الإسبانية في بيان تصريحات مسئولي الحكومة الإسرائيلية التي تأمر جيش الاحتلال بهدم جميع جسور نهر الليطاني ومنازل المدنيين في القرى الحدودية جنوبي لبنان.

ووصفت مدريد التصريحات والهجمات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ ومتعمد للقانون الإنساني الدولي، وتهديد لحياة المدنيين الأبرياء، مشددة على ضرورة عدم اتخاذ البنية التحتية المدنية مثل المساكن والمرافق الصحية أهدافا عسكرية، بحسب شبكة الجزيرة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات هذه الأفعال من العقاب، وتعزيز الدعم لجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز سيادتها ووحدة أراضيها تحت سلطتها.