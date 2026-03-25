أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

رد 757 ألف جنيه للمستخدمين من شركات المحمول بعد ثبوت أحقية شكاواهم بتنظيم الاتصالات خلال النصف الثاني لـ 2025


نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 12:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 12:26 م

قال الجهاز تنظيم الاتصالات أنه تم رد 757 ألف جنيه للمستخدمين من شركات المحمول بعد ثبوت أحقية شكواهم بتنظيم الاتصالات خلال النصف الثاني لعام 2025، حيث تلقي 88% من الشكاوى من خلال مركز الاتصال (155)، و4% من خلال موقع الجهاز، و3% من خلال واتس اب، و4% من خلال تطبيق My NTRA، و1% من منصات التواصل الاجتماعي.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تلقي 139405 شكوى خلال النصف الثاني من عام 2025، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى خلال النصف الثاني لعام 2025، 97%، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 0.86 يوم، حيث تم تصعيد 139405 شكوى من قِبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، تشمل: 64099 شكوى من خدمات الهاتف المحمول بنسبة 46%، و45114 شكوى من خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 32%، و27210 شكوى من خدمات الهاتف الثابت بنسبة 20%، و2982 شكوى من أجهزة المحمول بنسبة 2%.

بلغ معدل شكاوى الإنترنت الثابت 355 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 98%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.80 يوم.

بلغ معدل شكاوى الهاتف الثابت 193 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 94%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 2.25 يوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك