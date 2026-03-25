رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة وإجراءات احترازية للتعامل مع التقلبات الجوية

• عبور 39 سفينة بحمولات صافية 1.6 مليون طن

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، ولم تتأثر بتقلبات الأحوال الجوية، مضيفا أن قناة السويس شهدت، اليوم الأربعاء، عبور 39 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.6مليون طن، بما يؤكد قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة، وكفاءات وخبرات متميزة في مختلف مجالات العمل البحري.

وتابع ربيع انتظام حركة الملاحة من مركز مراقبة الحركة الرئيسي، موجها باتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الخاصة بالتعامل مع تغيرات الطقس، والتزام كافة الوحدات البحرية التابعة للهيئة بإجراءات التأمين الملاحي للقناة، خاصة خلال عملية صعود ونزول المرشدين والإجراءات الدورية المرتبطة بالعمل البحري.

وأشار ربيع إلى انعقاد لجنة إدارة الأزمات والكوارث على مدار الساعة، لمتابعة انتظام حركة الملاحة بالقناة وجاهزية أطقم الإنقاذ البحري ورفع درجة استعداد قاطرات الإنقاذ للتدخل السريع في حالات الطوارئ، فضلا عن رفع الاستعداد بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة ومرفقي الإسعاف والإطفاء، موجها بالتواصل والتنسيق المستمر مع غرف عمليات مدن القناة لتقديم الدعم اللازم لهم في حالات الطوارئ.

ونوه ربيع إلى استمرار تقديم خدمات عبور المواطنين بين ضفتي القناة من خلال المعديات والكباري والأنفاق التابعة للهيئة وفقاً لتعليمات السلامة البحرية بالتنسيق الكامل مع مكاتب حركة الملاحة بمدن القناة الثلاث.