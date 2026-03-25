جيش الاحتلال: استهداف موقعين لإنتاج صواريخ بحرية في طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ بحرية في طهران كانا يعملان بتوجيه من وزارة الدفاع الإيرانية.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "هاجم سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الأيام الأخيرة موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في طهران"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وبحسب جيش، فإن هذين الموقعين يعملان "تحت قيادة وزارة الدفاع الإيرانية، واستخدمهما النظام لتطوير وإنتاج صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تتيح تدمير أهداف بحرية وبرية بشكل سريع".

وأضاف البيان أن هذه الضربات التي "ألحقت أضرارا واسعة ... خطوة إضافية نحو تعميق الضربة الموجهة إلى البنية التحتية العسكرية الإنتاجية التابعة للنظام الإيراني".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ السبت 28 فبراير، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.