قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن المرحلة الحالية من الحرب لم تصل بعد إلى «خفض حدة التوتر»، مشيرا إلى أن الخلافات بين الدول في القانون الدولي تمر بثلاث مراحل تبدأ بالعمل العسكري، ثم الوساطة، فالتفاوض، وصولا إلى نتيجة نهائية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» أن ما يصدر اليوم بشأن بدء المفاوضات، مجرد «كلام غير موثوق به» من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن المصادر الغربية نفسها تشكك في مصداقية تصريحاته لكونها تفتقر إلى شواهد ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح أن تراجع ترامب عن إنذاره، بشأن ضرب محطات الطاقة في إيران «تأجيل وليس إلغاء» لحدة التوتر، منوها أن ترامب لم يتطرق للنقاط الخمس عشرة التي يشترطها على إيران في المفاوضات.

ونوه أن المشكلة الحقيقية في العلاقة مع إيران تكمن في مستويين؛ الأول هو الدور الإقليمي والساحات التي تتحرك فيها وموقفها من إسرائيل، والثاني السباق النووي و «أوهام الغرب» حول وجود ترسانة نووية جاهزة للاستخدام عند اللزوم.

وأكد أن إيران لم تصل إلى مرحلة صناعة القنبلة النووية، مشددا أنهم «لن يصلوا إليها خلاص». بعد الآن.

وأضاف أن الاتصالات الجارية ما هي إلا خطوات تمهيدية تهدف لـ «جس النبض» بين الأطراف المتصارعة، مشيرا إلى أن أزمة الثقة تحكم المشهد اليوم، لا سيما مع بقاء ميادين القتال مشتعلة.

وأشار إلى عدم إعلان ترامب عن توقف العمليات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ولو لمدة أسبوع، للبحث عن مخرج للأزمة، موضحا أن ما حدث مجرد «تأجيل» من التهديد بالضرب غدا إلى التهديد بعد 5 أيام في حال عدم الامتثال.