قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم وغدًا حالة قوية من عدم الاستقرار في الطقس؛ نتيجة التأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي آخر على البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الأربعاء، أن أغلب المحافظات الساحلية الشمالية كمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومحافظات شمال الصعيد، إضافة إلى المحافظات الداخلية كالشرقية والغربية والمنوفية، تشهد اليوم، فرص أمطار غزيرة ورعدية.

ونوهت أن الطبيعة الجبلية والجغرافية في محافظات سيناء وخليج السويس وخليج العقبة ومناطق من شمال البحر الأحمر قد تؤدي إلى تشكل السيول، محذرة من زيادة غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن محافظات القاهرة الكبرى تشهد فرص أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية، موضحة أن الأمطار تشمل كذلك مناطق من مدن القناة، وتمتد إلى محافظات شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن باقي محافظات جنوب ووسط الصعيد تشهد أمطارًا ما بين خفيفة إلى متوسطة، منوهة أن الأمطار تهطل على مدار اليوم، وتستمر حتى صباح الغد بنفس الغزارة، الأمر الذي يؤدي إلى تجمع المياه وارتفاع منسوبها في بعض الأماكن.

وذكرت أن نشاط الرياح اليوم يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وربما يثير الرمال والأتربة بمحافظات وسط وجنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.

وأوضحت أن الحرارة تنخفض اليوم كذلك بمعدل يتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة 17 درجة، ويسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

ونصحت المواطنين بعدم الوقوف أسفل المباني المتهالكة والأشجار ولوحات الإعلانات المعدنية وأكشاك الكهرباء، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الشوارع، والقيادة بهدوء تام وحذر شديد على الطرق، والمتابعة الدورية للنشرات الجوية.