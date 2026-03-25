حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، مكاسب بنسبة 97ر0 %، ليضيف إلى رصيده 32ر98 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10249 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من كل القطاعات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأرجعت أرقام بورصة قطر الأداء الإيجابي للمؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 07ر1 %، والقطاع الصناعي بـ 75ر0 %، وقطاع النقل بـ 67ر0 %، وقطاع الاتصالات بـ 62ر0 %، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 5ر0 %، وقطاع التأمين بـ 27ر0 %، والقطاع العقاري بـ 24ر0 %.

وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 1000 صباحا تداولات بقيمة 614ر79 مليون ريال، وزعت على 971ر25 مليون سهم وبتنفيذ 5182 صفقة.